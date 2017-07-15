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Cumhurbaşkanı: FETÖ'cüler tek tip elbiseyle çıkacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'cülerin mahkemelere Guantanamo'daki gibi tek tip elbiseyle çıkacağını söyledi.

15.07.2017 - 22:38
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cb

Cumhurbaşkanı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki etkinlikle konuşma yaptı.

TEK TİP ELBİSE MESAJI

Erdoğan, FETÖ'cü hainlerin mahkemelerde yaptığı yüzsüzlüğün önüne geçmek için Başbakan'la konuştuklarını belirterek; "15 Temmuz darbesine katılanların yüzlerinde hiçbir pişmanlık göremezsiniz, demek ki bunlar kasten ülkemizin sırtını hançerlemek istediler. Türk milleti ihanetine devam edene şedittir. O hainlerin hapislerde bunları düşünecek çok zamanları olacak. Başbakanımızla geçen gün konuştuk; Guantanamo gibi artık bunları da tek tip elbiseyle çıkacak." dedi.

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