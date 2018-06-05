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Cumhurbaşkanı: Gerekirse Sincar'a gideceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak Mitingi'nde "Gerekirse Sincar'a gireceğiz, yılanın kafasını koparacağız." diye konuştu.

Haber Merkezi | 05.06.2018 - 18:07..
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24 Haziran 2018'de yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesinde AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak Mitingi'nde konuştu.

"YILANIN KAFASINI ADIM ADIM KOPARTIYORUZ"

Terörle mücadele faaliyetlerinden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "34 yıldır bu milletin evlatlarını katletmenin bedelini elebaşıları başta olmak üzere tüm teröristlere ödeteceğiz. Gerekirse Sincar'a gideceğiz, gereğini yapacağız. 34 yıldır milletimize musallat edilen bu yılanın kafasını adım adım kopartıyoruz.

"BAŞARILI OPERASYONLAR CHP'YE RAĞMEN DEVAM EDİYOR"

CHP ve Kılıçdaroğlu'nun bu operasyonlara karşı çıktığını da ifade eden Erdoğan: "Tüm başarılı terör operasyonlarımızı anamuhalefete rağmen, CHP'ye rağmen, Bay Kemal'e rağmen, Bay Muharrem'e rağmen yaptık." diye konuştu.

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