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Cumhurbaşkanı grafikle yapılacak değişikliği anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Anayasa'da milletvekili sayısının 600'e çıkmasını "temsilde adalet" diyerek grafikle anlattı.

23.03.2017 - 20:21
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Cumhurbaşkanı grafikle yapılacak değişikliği anlattı

Recep Tayyip Erdoğan, 16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu öncesinde CNN Türk-Kanal D ortak yayınında Hakan Çelik'in moderatörlüğünü yaptığı programda yapılacak değişiklikleri anlattı.

"TEMSİLDE ADALET İÇİN 600 MİLLETVEKİLİ"

Cumhurbaşkanı, yeni Anayasa'da milletvekili sayısının 600'e çıkmasıyla ilgili grafikle Avrupa'daki örneklerini göstererek; "Milletvekili sayısı 550'den 600'ye çıkarılacak. Almanya'nın nüfusu 82 milyon. Milletvekili sayısı şu anda 667. 123 bin kişiye bir milletvekili düşüyor. Fransa'da 66 milyon nüfus var.Milletvekili ve senato 925 kişi. İspanya'da 44 milyon nüfus var, 616 kişi var parlamentoda. İtalya'nın 60 milyon nüfusu var, parlamento 952 kişiden oluşuyor. İngiltere'nin 65 milyon nüfusu var ama senato, milletvekili hepsine baktığımızda 1449. Geliyoruz bize. Şu anda 550. Nüfusumuz 80 milyon. 143 bin kişiye 1 tane düşüyor. Biz istiyoruz ki temsilde adalet gelsin." diye anlattı.

Cumhurbaşkanı grafikle yapılacak değişikliği anlattı VİDEO

Cumhurbaşkanı grafikle yapılacak değişikliği anlattı

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