Cumhurbaşkanı güzellik uzmanlarıyla buluştu

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde güzellik uzmanların programına katılıyor.

Cumhurbaşkanı, burada düzenlenen "Güzel Bir Türkiye İçin Tabii ki Evet" programında konuşma yapıyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan kısımlar şunlar;

Burası milletin evi. Sizin eviniz. Cumhurbaşkanlığı'nın Külliyesi'nin kapıları milletin kesiminden, her mezhepten, her meşrepten insanımıza sonuna kadar açıktır. Bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne muhtarlardan akademisyenlere, mülki idare amirlerden sendikacılara, engellilerden sporculara, müftülerden diplomatlara, sanatçılardan ihracatçılara her kesimden insanımız gelmiştir. Bugün de emekleri, alınterleriyle çalışarak iş hayatında yer alan siz güzellik uzmanı esnaflarımızla birlikteyiz.

Özellikle "Daha güzel bir Türkiye için evet" dediğiniz için hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Bizim medeniyetimiz güzeli, doğruyu, iyiyi, hayırlıyı inşa eden bir medeniyettir. Rabbim insanı yaradılmışların en şereflisi ve dolayısıyla en güzeli olarak tanımlıyor. Sevgili peygamberimiz bizlere hep güzelliği tavsiye etmiştir. Mevlana Hazratleri de "Güzel bakan güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır" diyer. Güzelliğin övüldüğü bir yerde insanlığın güzelliğinin ihmal edilmesi düşünübelir mi? Kendi medeniyetimizin ve kültürümüzün sınırları içinde bu çalışmaların yürütülmesini ben çok isabetli buluyorum.

Pek çok kişi 16 Nisandan sonra ne olacak sorusunu soruyor. Bu soruya en güzel cevabı sizler vermişsiniz. Söyleyim daha güzel bir Türkiye olacak. 14 yıl bu ülkede bizler bir sessiz devrim gerçekleştirdik. Bunu bize bugün saldıran konuşuyor. Neydi o göreve geldik, başbakan oldum, 100 günlük bir program. 100 günde Türkiye tırmanmaya başladı. Hamdolsun kişibaşı milli geliri 3 bin 500 dolar olan Türkiye 11 bin dolara çıkmış vaziyette. Adama sormazlar mı 10 yıllar boyu bu ülkede bizi 3 bin 500 dolarlarda niye süründürdünüz diye sormazlar mı?

Detaylar gelecek...