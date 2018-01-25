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Cumhurbaşkanı Hatay'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın 6. gününde Hatay'daki Harekat Merkezi'ne gitti.

Haber Merkezi | 25.01.2018 - 18:28..
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Cumhurbaşkanı Hatay'da

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'la akşam saatlerinde Ankara'dan Zeytin Dalı Harekatı'nın sevk ve idaresinden sorumlu olan 2. Ordu'nun Hatay'daki Harekat Merkezi'ne geçti.

BAKANLAR DA EŞLİK EDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in de refakat ettikleri kaydedildi.

ASKERİ YETKİLİLERDEN BİLGİ ALIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberindeki heyetle birlikte Harekat Merkezi'ndeki 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ve diğer askeri yetkililerden Zeytin Dalı Harekatı hakkında bilgi almakta olduğu belirtildi.

BAŞBAKAN'I KABULÜ DE ERTELENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyete, Hatay'daki Harekat Merkezi'ne yapılan ziyarette Hatay Valisi Erdal Ata da refakat ediyor.

Sürpriz ziyaret nedeniyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de Başbakan Binali Yıldırım'ı kabulünün de ertelendiği öğrenildi.

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