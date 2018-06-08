Cumhurbaşkanı'ndan taziye mesajı: Her zaman hayırla yad edilecektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatıyla ilgili bir başsağlığı mesajı yayımladı.

"BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yayımladığı mesajda şu ifadeler yer aldı: "Demirören Holding'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Çalışma hayatında önemli başarılara imza atan, ülkemize değerli katkılarda bulunan kıymetli sanayici ve iş adamı Erdoğan Demirören, her zaman hayırla yad edilecektir. Merhum Erdoğan Demirören'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve iş dünyamıza başsağlığı diliyorum."