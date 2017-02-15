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Cumhurbaşkanı Hollande protestolarla ilgili konuştu

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, ülkede çıkan olayları "vandalizm" olarak nitelendirdi.

15.02.2017 - 09:48
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Cumhurbaşkanı Hollande protestolarla ilgili konuştu

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Paris'in kuzeyindeki bir banliyöde, rutin kimlik kontrolü sırasında polisin bir gence copla cinsel saldırıda bulunmasına karşı yapılan gösterilerde çıkan olaylara tepki gösterdi.

Başkentte olayların sıkça görüldüğü Seine-Saint-Denis banliyösünü ziyaret eden ve yetkililerden bilgi alan Hollande, çıkan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"VANDALİZM KABUL EDİLEMEZ"

Hollande, "Benim de kınadığım bir dram sonucu banliyölerde ortaya çıkan vandalizm kabul edilemez, yargının görevini yerine getirmesine izin vermemiz gerekir. Karşılıklı birbirimize saygı göstermediğimiz takdirde ortak bir yaşamı sağlayamayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Hollande protestolarla ilgili konuştu

Özel mülkiyet ve kamu mallarına herkesin saygı göstermesi gerektiğini ifade eden Hollande, polis, yargı ve kurumlara yönelik herkesin tam güven içinde olması gerektiğini söyledi.

Hollande, "Fransa'da toplantı ve gösteri özgürlüğü garanti altında. Ancak, ortak yaşantımızı zarar vermek isteyen ve toplumu bölmeye, parçalamaya yönelik bütün tahrikleri reddediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Hollande protestolarla ilgili konuştu

NELER YAŞANMIŞTI

2 Şubat'ta kimlik kontrolü sırasında yaşanan olay, Paris ve banliyölerinde şiddetli protesto gösterilerine neden oldu. Theo isimli 22 yaşındaki gencin 60 gün iş göremez raporu aldığı saldırıya ilişkin 4 polis açığa alınmış, polislerden biri hakkında "cinsel saldırı", diğerleri için ise "kasti şiddet" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Hollande protestolarla ilgili konuştu

Suçluların cezasız kaldığı ve polis şiddetinin üstünün örtüldüğünü iddia eden banliyö halkı, iki haftadır protesto gösterisinde bulunuyor. Çok sayıda aracın yakıldığı ve iş yerlerinin yağmalandığı dün akşamki gösterilerde 14 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Hollande protestolarla ilgili konuştu

Cumhurbaşkanı Hollande protestolarla ilgili konuştu

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