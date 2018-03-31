taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.930
USD
3,9551
EURO
4,8758
ALTIN
168,66
PETR
69,4400

Cumhurbaşkanı, Hristiyanların Paskalya yortusunu kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hristiyanların Paskalya yortusunu kutlayarak "Tüm vatandaşlarımızın kendi din, kültür, ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine önem veriyoruz." dedi.

AA | 31.03.2018 - 15:51..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Cumhurbaşkanı, Hristiyanların Paskalya yortusunu kutladı

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Paskalya dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

"DİNİ BAYRAMLAR KARDEŞLİK BAĞLARINI GÜÇLENDİRİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Dini bayramlar, toplumda kardeşlik bağlarının ve dayanışmanın güçlendiği, birlik ve beraberlik duygusunun perçinlendiği müstesna günlerdir." ifadelerine yer verdi.

"TÜM HRİSTİYANLARI TEBRİK EDİYORUM"

Paskalya'nın muhtelif kilise ve gruplara mensup Hristiyan vatandaşların en önemli yortuları arasında yer aldığını belirten Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti: "Bizler, farklılıkları zenginlik telakki eden medeniyetimizden aldığımız güç ve adalet anlayışıyla, hangi dine, kültüre ve etnik kökene mensup olurlarsa olsunlar, tüm vatandaşlarımızın kendi din, kültür ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine öteden beri azami önem veriyoruz. Paskalya yortusu vesilesiyle, Hristiyan vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Hristiyanları tebrik ediyor, kendilerine esenlikler diliyorum."



Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cerablus'ta TSK'ya Türk bayrağıyla destek verildi

Cerablus'ta TSK'ya Türk bayrağıyla destek verildi

63
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKM mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKM mesajı

79
ABD YPG'ye yardımı dondurdu

ABD YPG'ye yardımı dondurdu

125
Çin'in tatbikat filosu ABD'yi korkuttu

Çin'in tatbikat filosu ABD'yi korkuttu

24
CHP Boğaz manzaralı gecekondulara tapu verecek

CHP Boğaz manzaralı gecekondulara tapu verecek

206
Temel Karamollaoğlu'nun Che Guevara pozunun hikayesi

Temel Karamollaoğlu'nun Che Guevara pozunun hikayesi

179
Macron'un Erdoğan'dan yediği ayar Fransız basınında

Macron'un Erdoğan'dan yediği ayar Fransız basınında

100
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM