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Cumhurbaşkanı iftar programında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sistemdeki Meclisin yetkisiyle ilgili tartışmalara değindi: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile Meclisi kanun çıkarma konusunda tek merci haline getiriyoruz.

Haber Merkezi | 30.05.2018 - 21:30..
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Cumhurbaşkanı iftar programında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki iftar programında gündemle ilgili konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sistemde Meclisin rolünün önemli olduğuna vurgu yaparak, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için yönetim sistemleri arayışlarının zirvesidir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile Meclisi kanun çıkarma konusunda tek merci haline getiriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı: Meclis kanun çıkarma konusunda tek merci VİDEO

YARGININ BAĞIMSIZ ÇALIŞMASI DAHA KOLAY OLACAK

Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili açıklamaları şu şekilde:

Mecliste çoğunluğa sahip olmayan hükümetin kurulabilmesi, hadi kuruldu, çalışabilmesi mümkün değildir. Yasamayla yürütmenin dengeye kavuştuğu ortamda, yargının tarafsız, bağımsız çalışması daha kolay olacak.

GÜÇLÜ HÜKÜMET, GÜÇLÜ MECLİS SÖZÜ VERİYORUM

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği büyük dönüşümden, ülkemizin hedeflerine ulaşarak çıkması konusunda büyük bir imkandır. Gelin bu imkanı hep birlikte değerlendirelim istiyorum.

Gelin Türkiye'yi 2023 hedeflerine hep birlikte ulaştıralım. Gelin çocuklarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri bir zemini hep birlikte kuralım. İşte bunun için biz 24 Haziran seçimlerinde milletimize güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye sözü veriyoruz.

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