Cumhurbaşkanı, büyükelçilerle iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerle iftar yaptıktan sonra kameralar karşısına geçti.

KUDÜS MESAJLARI

"Kudüs üzerindeki haklarımızdan taviz vermemekte kararlıyız." diyen Erdoğan, "İlk kıblemizi, on yıllardır kan, gözyaşı ve işgalden beslenen bir devletin insafına asla terk etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"DÜNYA SANCILI BİR SÜREÇTEN GEÇİYOR"

Erdoğan'ın açıklamalarında satırbaşları şöyle:

Dünya sancılı bir süreçten geçiyor. Hiç kimse tam anlamda kendini güvende hissedemiyor. Dünyadaki krizleri çözmenin yolu diplomasiden geçiyor. Ancak son dönemde bu erozyona uğratılıyor. Rum tarafının kaprisleri nedeniyle Kıbrıs sorununda mesafe alınamıyor. Filistin meselesi giderek trajediye dönüşüyor.

NÜKLEER ENERJİ

Nükleer enerjiden barışçıl amaçlarla faydalanılmasını sonuna kadar savunuyoruz. Her ülkenin buna hakkı olduğunu düşünüyoruz. Enerji ihtiyacını bu yoldan karşılamak isteyen ülkelerin hakkına da herkesin saygı göstermesi gerektiğine inanıyoruz.

Nasıl dünyanın 31 ülkesindeki 450 nükleer santral bizim için tehdit değilse, çok sıkı denetlendiği sürece başkalarınınki de tehdit oluşturmayacaktır. Ülkemiz ve bölgemiz için asıl tehdit nükleer silahlardır.

TERÖRLE MÜCADELE

PKK, YPG, FETÖ ile kararlılıkla mücadele yürütüyoruz. Ancak uluslararası alanda çifte standart uygulanmaktadır. Teröriste terörist demeyi bilmek, sonrada onunla mücadele etmek şarttır.