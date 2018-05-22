taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.328
USD
4,6573
EURO
5,4884
ALTIN
193,47
PETR
79,4100

Cumhurbaşkanı iftarda vatandaşın evine konuk oldu

İftarda bir vatandaşın evine konuk olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, oruçlarını kendileri için hazırlanan yer sofrasında açtı.

AA | 22.05.2018 - 21:48..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Cumhurbaşkanı iftarda vatandaşın evine konuk oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ndeki çalışmaları sonrasında eşi Emine Erdoğan ile iftarını açmak için Hüseyin Cahit Sargın'ın evine konuk oldu.

Sargın ailesi tarafından kapıda karşılanan Erdoğan çifti, kendileri için kurulan yer sofrasında oruçlarını açtı.

Aile fertleriyle sohbet eden Erdoğan, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Cumhurbaşkanı iftarda vatandaşın evine konuk oldu

"MİLLETİMİZİN SOFRASINDAN RAMAZAN BEREKETİ EKSİK OLMASIN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyarete ilişkin fotoğrafları Twitter ve Instagram'daki hesabından paylaştı.

Erdoğan, Twitter'daki hesabına "Bugün iftarda Hüseyin Cahit Sargın amcamızın ve ailesinin evine misafir olduk. Alicenap milletimizin sofralarından ramazan bereketi hiç eksik olmasın." notunu düştü.

Cumhurbaşkanı iftarda vatandaşın evine konuk oldu

Cumhurbaşkanı iftarda vatandaşın evine konuk oldu

Cumhurbaşkanı iftarda vatandaşın evine konuk oldu

Cumhurbaşkanı iftarda vatandaşın evine konuk oldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Hakkari'de AT-4 tanksavar silahı ele geçirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaptığı terör operasyonunda AT-4 tanksavar silahı buldu.
Komşu aileler levyeyle birbirine girdi
Şanlıurfa'da komşu iki aile arasında yol verme nedeniyle çıkan kavgada başına demir levye ile vurulan Salih B. yaralandı.
Ankara'da 8 albay FETÖ'den tutuklandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında gözaltına alınan albaylardan 8'i tutuklandı.
İki günde 17 terörist öldürüldü
SİHA'lar Siirt'te 3 teröristi ortadan kaldırdı. Operasyonlar hakkında konuşan İçişleri Bakanı Soylu, iki günde 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kenan Sofuoğlu, AK Parti binasına Lamborghini'yle geldi

Kenan Sofuoğlu, AK Parti binasına Lamborghini'yle geldi

519
Kurduğu partiden aday olamayan Halaçoğlu kırgın

Kurduğu partiden aday olamayan Halaçoğlu kırgın

460
Taksici şiddetine uğrayan kadın o anları anlattı

Taksici şiddetine uğrayan kadın o anları anlattı

457
CHP'de en yaşlı ve en genç vekil adayı Antalya'dan

CHP'de en yaşlı ve en genç vekil adayı Antalya'dan

199
MAK'ın cumhurbaşkanlığı seçimi anketi

MAK'ın cumhurbaşkanlığı seçimi anketi

514
İstanbul’da taksici dehşeti kamerada

İstanbul’da taksici dehşeti kamerada

411
Türkiye’nin en genç milletvekili adayı

Türkiye’nin en genç milletvekili adayı

448
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94