Cumhurbaşkanı iki bakanlığın birleştirileceğini duyurdu

Eşi Emine Erdoğan'ın Twitter'dan yaptığı paylaşıma cevap vererek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki sahur davetine katılıp gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

SAHUR PROGRAMI CANLI YAYINLANDI

Cumhurbaşkanlığının resmi Twitter hesabı üzerinden de canlı yayınlanan sahur programında Erdoğan, bir öğrencinin Aile Sosyal Politikalar Bakanlığına personel alımı olup olmayacağına yönelik sorusuna, yeni yapılanmayla kadro tahsislerine ihtiyaç duyulacağı cevabını verdi.

"YENİ BİR KADROLAŞMA OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla birleştiriyoruz. Bu ikisi birleşeceği için -bunu daha sonra açıklayacaktım ama size kıyağım oldu- dolayısıyla burada yeni bir kadrolaşma olacak." dedi.

Bu kadrolaşmayla gerek illerdeki gerek merkezdeki kadroların sayılarının artacağını dile getiren Erdoğan, öğrencilere kendilerini iyi yetiştirmesini tavsiye etti, devletin kapılarının onlara açılacağını söyledi.