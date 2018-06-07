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Cumhurbaşkanı iki bakanlığın birleştirileceğini duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının birleştirileceğini açıkladı.

AA | 07.06.2018 - 08:20..
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Eşi Emine Erdoğan'ın Twitter'dan yaptığı paylaşıma cevap vererek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki sahur davetine katılıp gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı iki bakanlığın birleştirileceğini duyurdu

SAHUR PROGRAMI CANLI YAYINLANDI

Cumhurbaşkanlığının resmi Twitter hesabı üzerinden de canlı yayınlanan sahur programında Erdoğan, bir öğrencinin Aile Sosyal Politikalar Bakanlığına personel alımı olup olmayacağına yönelik sorusuna, yeni yapılanmayla kadro tahsislerine ihtiyaç duyulacağı cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı iki bakanlığın birleştirileceğini duyurdu

"YENİ BİR KADROLAŞMA OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla birleştiriyoruz. Bu ikisi birleşeceği için -bunu daha sonra açıklayacaktım ama size kıyağım oldu- dolayısıyla burada yeni bir kadrolaşma olacak." dedi.

Bu kadrolaşmayla gerek illerdeki gerek merkezdeki kadroların sayılarının artacağını dile getiren Erdoğan, öğrencilere kendilerini iyi yetiştirmesini tavsiye etti, devletin kapılarının onlara açılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı iki bakanlığın birleştirileceğini duyurdu

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