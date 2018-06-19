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Cumhurbaşkanı: İnce Halisdemir'in kabrini ziyaret etmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da Muharrem İnce'ye yüklenerek "Pensilvanya'yı incitmemek için Niğde'de Şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret edemedi." diye konuştu.

Haber Merkezi | 19.06.2018 - 19:18..
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Cumhurbaşkanı: İnce Halisdemir'in kabrini ziyaret etmedi

Önümüzdeki Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine artık sayılı günler kala liderler meydanlarda konuşmaya devam ediyor.

"HALİSDEMİR'İN KABRİNİ ZİYARET EDEMEDİ"

Adana'da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminde Özel Kuuvetler Komutanlığı'nda darbeci Semih Terzi'yi öldürdükten sonra darbeciler tarafından şehit edilen Niğdeli Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etmediği için Muharrem İnce'yi eleştirdi ve şunları söyledi: "Bay Muharrem Niğde'ye geliyor, sırf Pensilvanya'yı incitmemek için şehit Halisdemir'in kabrine dahi uğrayamıyor, kabri başında dua edemiyor."

Cumhurbaşkanı: İnce Halisdemir'in kabrini ziyaret etmedi VİDEO


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