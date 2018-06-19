Önümüzdeki Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine artık sayılı günler kala liderler meydanlarda konuşmaya devam ediyor.

"HALİSDEMİR'İN KABRİNİ ZİYARET EDEMEDİ"

Adana'da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminde Özel Kuuvetler Komutanlığı'nda darbeci Semih Terzi'yi öldürdükten sonra darbeciler tarafından şehit edilen Niğdeli Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etmediği için Muharrem İnce'yi eleştirdi ve şunları söyledi: "Bay Muharrem Niğde'ye geliyor, sırf Pensilvanya'yı incitmemek için şehit Halisdemir'in kabrine dahi uğrayamıyor, kabri başında dua edemiyor."

Cumhurbaşkanı: İnce Halisdemir'in kabrini ziyaret etmedi VİDEO



