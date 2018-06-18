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Cumhurbaşkanı, İnce'nin şiir kitabından bahsetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce'nin erotik şiirlerinin yer aldığı kitabı hakkında "İçinde ne yazdığını okumayacağım, gençler görecekler." dedi.

Haber Merkezi | 18.06.2018 - 16:10..
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Cumhurbaşkanı, İnce'nin şiir kitabından bahsetti

24 Haziran öncesi Samsun'da konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün sosyal medyanın gündemine gelen CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin Tatanka adını verdiği ve erotik içerikli şiirlerinin de yer aldığı kitaptan bahsetti.

"BU MİLLETİ KİMSE ALDATMAYACAK"

Erdoğan şunları söyledi: "Biz belki utanır yüzü kızarır diye, Bay Muharrem 'in eski defterlerini açmaya devam edeceğiz. Seçim döneminde taktığı maskenin arkasındaki çirkinlikleri vatandaşlarımıza göstermeye devam edeceğiz. Bunun şairlik yönü de var. Ha gençler biliyor. Ben bunu o şiir kitabından bazı yerleri okumayacağım ama gençler o kitabın içinde nelerin olduğunu görecekler. Bunun da hangi istikamet üzere olduğunu görecekler. Bu milleti kimse aldatamayacak, biz bugüne kadar oyunu sandıkta bozduk."

Cumhurbaşkanı, İnce'nin şiir kitabından bahsetti VİDEO

MUHARREM İNCE'NİN ŞİİRLERİNDEN BAZILARI

Cumhurbaşkanı, İnce'nin şiir kitabından bahsetti

Cumhurbaşkanı, İnce'nin şiir kitabından bahsetti

Cumhurbaşkanı, İnce'nin şiir kitabından bahsetti

Muharrem İnce'nin erotik şiirleri haberi
Cumhurbaşkanı, İnce'nin şiir kitabından bahsetti

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