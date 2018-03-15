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Cumhurbaşkanı, ittifak yasasını onayladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ve MHP'nin birlikte hazırladığı ittifak yasasını imzaladı.

Haber Merkezi | 15.03.2018 - 21:50..
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cb

Gelecek yıl düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde Ak Parti ile MHP'nin Cumhur İttifakı kurmak için hazırladığı kanun teklifi Meclis'ten geçmesinin ardından Erdoğan'a gönderildi.

CUMHURBAŞKANI ONAYLADI

Konuya dair Cumhurbaşkanlığı'ndan şu açıklama yapıldı: "7102 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Anayasa'nın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir."

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