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Cumhurbaşkanı jandarma kıyafetleri hakkında bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, jandarmanın Osmanlı döneminden günümüze kadar hangi dönemde hangi kıyafetleri giydiği konusunda bilgilendirildi.

15.06.2017 - 07:32
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Cumhurbaşkanı jandarma kıyafetleri hakkında bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Jandarma teşkilatının kuruluşunun 178. yılı dolayısıyla Jandarma Genel Komutanlığı heyetini kabul etti.

HANGİ DÖNEMDE NE GİYDİLER

Erdoğan kabule gelişinde, tarihin farklı dönemlerine ait kıyafet giyerek o dönemin jandarmasını temsil eden jandarma personelince bilgilendirildi.

Erdoğan'ı karşılamada bugünün askeri üniformasını giyen jandarma personeli de bulundu.

Cumhurbaşkanı jandarma kıyafetleri hakkında bilgi aldı

OSMANLI DÖNEMİ

Kabulde Erdoğan'a, dönemin farklı jandarma kıyafetleriyle 1879 yılında, 17. yüzyılın sonlarında ve Osmanlı klasik döneminde hangi görevde bulunulduğu ve o görevin bugün hangi rütbeyle eş değer olunduğu aktarıldı.

Söz konusu kabulde, Jandarma Genel Komutanı Yaşar Güler ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı jandarma kıyafetleri hakkında bilgi aldı

Cumhurbaşkanı jandarma kıyafetleri hakkında bilgi aldı

Cumhurbaşkanı jandarma kıyafetleri hakkında bilgi aldı

Cumhurbaşkanı jandarma kıyafetleri hakkında bilgi aldı

Cumhurbaşkanı jandarma kıyafetleri hakkında bilgi aldı

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