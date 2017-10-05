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Erdoğan'dan IKBY'ye sert tepki

Beştepe'de kanaat önderlerine hitap eden Cumhurbaşkanı, Barzani'ye seslendi: Yakında sınırlar da kapatılacak, nasıl giriş çıkış yapacaksın.

05.10.2017 - 15:50
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanaat önderleriyle bir araya geldiği toplantıda açıklamalarda bulundu.

Tepkilere rağmen illegal referandum yapan Barzani'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan sert yüklendi.

NASIL GİRİŞ ÇIKIŞ YAPACAKSIN

Erdoğan, "Netice bundan sonrasıdır. Burada iş bitmemiştir. Bütün hava sahaları da kapatılacak. Yakında sınırlar da kapatılacak. Nasıl girişini çıkışını yapacaksın?" dedi.

"BİRİLERİ ÇOCUKLUK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK DİYE..."

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Birileri çocukluk düşlerini gerçekleştirecek diye bölgemizin ve ülkemizin tehlikeye atılmasına biz müsaade edemeyiz. Kuru hayaldi ve referandum denilen olay bir sebeptir ama netice değildir. Netice bundan sonrasıdır. Burada iş bitmemiştir. Sadece başlamıştır. Bir tarafında İran, kuzeyinde Türkiye, güneyinde Irak yönetimi, batısında Suriye. Ne yapacaksın? Nereye gideceksin? Nasıl çıkacaksın? Bütün hava sahaları da kapatılacak. Yakında sınırlar da kapatılacak. Nasıl girişini çıkışını yapacaksın? Bir devleti yöneten bu şeyleri böyle çocukça yönetir mi?

MEMURUN MAAŞINI ÖDEYEMİYORDUN

Devlet yönetiyorsun, eyalet olsa da bir yönetim. Memurun maaşını ödeyemiyordun bize geldin. Arkanda sadece İsrail var. Sağ tarafına eski Fransız Dışişleri Bakanı'nı almışsın, sol tarafına yahudiyi almışsın. Bunlar seni nereye götürecek.

YAPTIĞIMIZ HİÇBİR İŞTEN PİŞMAN DEĞİLİZ

Türkiye daima başı sıkışanların kapısını çaldığı, sığındığı güvenli liman durumundadır. Biz başka ülkelere benzemeyiz. Biz farklıyız. Hiçbir maddi karşılık beklemedik, beklemiyoruz. Yaptığımız hiçbir işten pişman da değiliz. Biz bu inançla bundan sonra da hiçbir ayrım yapmadan kapımıza geleni geri çevirmeyecek, mazlum ve mağdurların yanında olmayı sürdüreceğiz.

SUİKAST TİMİ DAVASI KARARI

15 Temmuz darbe girişiminin bir kısım failleri ile ilgili mahkeme kararını dün açıkladı. Bu dünya etme bulma dünyasıdır. Samimi olmazsan, dürüst olmazsan bunun cezasını ama bu dünyada ama ebedi alemde muhakkak çekeceksin. Bunlar samimi değil. Bu ülkeyi parçalamak için bu adımları attılar. Mücadelemizi de sonuna kadar devam ettireceğiz. Her türlü adımı atacağız.

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