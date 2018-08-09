Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Tarım ve Orman ile Milli Eğitim Bakan Yardımcılıkları ve Cumhurbaşkanı danışmanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında kalan Uğur Dündar, partiden işlerin karıştığına dair bir tweet attı.

24 Haziran seçimlerinde kendisini zafere taşıyan illere teşekkür ziyaretleri düzenleyecek olan Erdoğan'ın ilk durağı Bayburt.

1 PKK'lı terörist ABD askerini vurdu ABD'nin eğittiği ve silahlandırdığı teröristler, sahiplerinin askerlerine saldırmaya başladı. Çavuş Cameron Halokovich'in yaralı sivillere yardım ettiği gören bir PKK'lı, ABD askerini vurdu.

2 Luanna Perez Türkiye'de 28 yaşındaki dünyaca ünlü blogger Luanna Perez, tatiline Türkiye'de devam ediyor. İstanbul ve Nevşehir'i gezen Perez, Türkiye'yi çok beğendiğini ifade etti.

3 Trump ABD'de halka ırkçılığı aşıladı ABD'de yapılan bir araştırmayla, Trump, Obama ve Bush'un dönemlerindeki ırkçılık gözlemi yapıldı. Çıkan sonuçlarda Trump'ın halkı ırkçılığa ittiği ifade edildi.

4 Kablosuz internet ağında yeni güvenlik açığı Kablosuz ağlarda 2004 yılından bu yana yaygın olarak kullanılan standart olan WPA2'da yeni bir güvenlik açığı tespit edildi.

5 Trabzonspor Özer Hurmacı'nın parasını ödedi Trabzonspor, Özer Hurmacı'ya olan 5 milyon 351 bin TL'lik borcu ödediğini açıkladı. Bordo mavililer, TFF'ye şikayet ederek kulübün lisans almasını engelleyen Hurmacı'yı sert bir dille de eleştirdi.

6 Kılıçdaroğlu: Kimse CHP'yi zaafiyete düşüremez CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin görevdeki MYK'siyle yaptığı son toplantıda değişime karşı olmadıklarını, ancak kurultay isteğinden vazgeçilmesi gerektiğini belirtti.