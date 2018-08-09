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Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Tarım ve Orman ile Milli Eğitim Bakan Yardımcılıkları ve Cumhurbaşkanı danışmanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA | 09.08.2018 - 07:10..
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Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Tarım ve Orman Bakan Yardımcılıklarına Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı ve Mustafa Aksu atandı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcılıklarına ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer ile YÖK Denetleme Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Safran getirildi.

CUMHURBAŞKANI DANIŞMANLIKLARI

Resmi Gazete'de yer alan diğer atama kararları ile Cumhurbaşkanı danışmanlıklarına Sümeyra Merve Kılınç ve Elif Esen atandı.

Sermaye Piyasası Kurulunda (SPK) boş bulunan üyeliğe ise Birol Küle'nin ataması gerçekleştirildi.

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