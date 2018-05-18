ABD'nin Filistin'in başkenti Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ve geçtiğimiz hafta büyükelçiliğini buraya taşımasının ardından dünyadan tepkiler art arda yükseldi.

Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde Yenikapı'da Kudüs'e Destek Mitingi düzenlendi. Mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Müslümanlar için Kudüs'ün öneminden bahsetti.

"İSLAM DÜNYASI SINIFTA KALDI"

Erdoğan şunları söyledi: "Kudüs sadece bir şehir değildir, bir sembol, bir intihardır. Kudüs kıbledir. İlk kıblemizi koruyamazsak, son kıblemizin geleceğine güvenle bakamayız. İslam dünyası Kudüs imtihanında sınıfta kalmıştır. Sadece İslam dünyası değil, tüm insanlık da Kudüs imtihanında sınıfta kalmıştır."

Cumhurbaşkanı: Kudüs ilk kıblemizdir VİDEO