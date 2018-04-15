Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul'u işaret etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Maltepe 6. Olağan Kongresi öncesinde vatandaşlara seslendi.

"KAZA HER ŞEYİ GÖZLER ÖNÜNE KOYDU"

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazasına dikkat çeken Cumhurbaşkanı, "Bazıları bu projeyle ilgili konuşuyordu. Boğaz'daki kaza her şeyi gözler önüne koydu. Bu projeyi isteseler de istemeseler de yapacağız" dedi.

AFRİN

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

81 milyon tek milletiz, bizi bölemeyecekler. Türkiye kızıl elmasının peşinde olacak. Suriye ve Irak başta olmak üzere bu vizyonda değerlendirdiğinizde yerli yerine oturduğunu göreceksiniz. Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4163 oldu. Onlar kaçacak biz kovalayacağız.

"CHP DEMEK SUSUZLUK DEMEK"

Kardeşlerim CHP demek susuzluk demektir. CHP demek çöp dağları demektir, CHP demek hava kirliliği demektir. Geldik 1 milyon 250 bin aileye doğalgazı bağladık ve hava kirliliğini çözdük. Melen Çayı ve pek çok projeyle su sorununu çözdük.

Boğazın altını sadece tünel değil, su borusu sistemleriyle de geçtik. Maltepe'de Maltepe Üniversitesi var, ama Maltepe'ye benim de mezun olduğum Marmara Üniversitesi, Maltepe'ye gelecek. Yer tahsisi yapıldı." diye konuştu.

