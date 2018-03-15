Cumhurbaşkanı, Merkel'le görüştü

ODTÜ'de görev yapan Prof. Bağcı, TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı'nda öldürülen terörist sayısının her gün açıklamasının yanlış olduğunu savundu.

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Afrin'de PKK tiyatrosu

TSK'nın Afrin'de gösterdiği performans, bölgedeki terörü bitirme noktasına geldi. Operasyonda başarı elde edemeyen PKK, kendini tiyatroya adadı ancak görünüşe göre orada da başarılı olamayacaklar...