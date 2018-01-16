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Cumhurbaşkanı NATO Genel Sekteteri'yle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteriyle gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde: "Ulusal güvenliğimiz için her türlü tedbiri alırız." dedi.

Haber Merkezi | 16.01.2018 - 19:25..
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Cumhurbaşkanı NATO Genel Sekteteri'yle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü.

PYD/YPG ASLA KABUL EDİLEMEZ

DEAŞ'la Mücadele Küresel Koalisyonu Sözcüsünün Suriye'nin kuzeyinde 'Suriye Sınır Güvenliği Gücü' tesis edileceği yönündeki açıklamasının gündeme geldiği görüşmede Erdoğan, PYD/YPG terör örgütü güdümündeki SDG komutasında faaliyet göstermesi öngörülen söz konusu türden bir güç oluşturulmasının asla kabul edilemeyeceğini vurguladı.

HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALIRIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye'deki son gelişmeler karşısında Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan hakları kapsamında ulusal güvenliğini muhafaza için gerekli her türlü tedbiri alacağını hatırlattı.

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