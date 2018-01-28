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Cumhurbaşkanı: Obüsler, Fırtınalar bu ülkede yapılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da partisinin 6. Olağan İl Kongresi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 28.01.2018 - 14:38..
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Cumhurbaşkanı: Obüsler, Fırtınalar bu ülkede yapılıyor

Erdoğan, AK Parti Çorum 6. İl Kongresi'nin yapılacağı Atatürk Kapalı Spor Salonu önünde, kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı: Obüsler, Fırtınalar bu ülkede yapılıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sarfettiği bir gafa da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

Cumhurbaşkanı: Obüsler, Fırtınalar bu ülkede yapılıyor

"O OBÜSLER, FIRTINALAR TÜRKİYE'DE ÜRETİLİYOR"

"Birisi de çıkmış delikli namlu yapamazsanız teröristlerin karşısında ne yaparsınız diyor. Ana muhalefetin başındaki zat, bu ülkede, bu hükümet, bu devlet ne yapıyor farkında değil. Şu Obüsler, şu Fırtınalar var ya onlar bu ülkede yapılıyor. Lütfedersen o namlular nerelerde yapılıyor, sana bildireyim, sen de istifade edersin, sana da bir tane hediye ederler.

"YOLDAŞLARIN BİLİYOR DA SEN BİLEMİYORSUN"

Ve çok daha iyileri, artık İHA'sını ve SİHA'sını yapan bir Türkiye var. Bunu yoldaşların, kol kola dolaştıkların biliyor da sen bilemiyorsun. Partide içindeki milletvekillerin de biliyor da sen bilemiyorsun. Ve şu anda elhamdülillah, bölgede o dağlarda İHA'larla olsun, SİHA'larla olsun, oraları bombalıyoruz."

Cumhurbaşkanı: Obüsler, Fırtınalar bu ülkede yapılıyor

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Cumhurbaşkanı: Obüsler, Fırtınalar bu ülkede yapılıyor

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