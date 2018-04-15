Cumhurbaşkanı öldürülen terörist sayısını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar 6. Olağan İlçe Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

TERÖRE DARBE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrin'de 4 bin 163 terörist etkisiz hale getirildi. Kuzey Irak'ta ise 337 terörist etkisiz hale getirildi. Cudi, Gaber, Tendürek'te ise 190 terörist etkisiz hale getirildi. FETÖ'den yurtdışından getirilen terörist sayısı ise 80." dedi.

ESAD ZALİMDİR

Erdoğan'ın açıklamalarında satırbaşları şöyle:

Putin ve İngiltere Başbakanı ile görüşmelerim oldu. Bütün bunlarla birlikte havayı koklayalım, değerlendirmeleri yapalım dedik. Bölgenin huzuru için, bölgedeki bu sıkıntıların aşılması için neler yapılabilir bunları konuşalım istedim. Esad kim ne derse desin zalimdir.

SİVİLLERİ KİM ÖLDÜRDÜ, HESABINI SORALIM

Bu müdahale illa kimyasal olması şart değil. Konvasyonel olunca dokunma, kimyasal olunca dokun... Bunları kim öldürdü, bunların hesabını soralım.

GÜVENLİ BÖLGE TEZİM VAR

Güvenli bölge tezim vardı. Bunu Obama konuştu sattı, Trump konuştu ama arkasında durmadı. Suriye'ye sahaya bozulanı düzeltmek için giren Türkiye'den başkasını göremezsiniz.