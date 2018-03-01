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Cumhurbaşkanı: Öyle veya böyle bu iş bitecek

"Karşımızda olanların kim olduğunu araştıracak değiliz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ejderhayı yarı canlı bırakmayacaksın. Öyle veya böyle bitecek bu iş" dedi.

Haber Merkezi | 01.03.2018 - 06:49..
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Cumhurbaşkanı: Öyle veya böyle bu iş bitecek

Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali ziyaretlerine çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Afrin’de TSK çemberi daraltırken karşısına başka grupların çıktığı haberleri geliyor. Biz şu anda Afrin’de kimlerle karşı karşıyayız? Sayıları ne kadar?" sorusuna, "Orada karşımızda kim varsa, kim karşımıza dikiliyorsa, biz onların karşısındayız." diyerek cevap veren Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti;

"EJDERHAYI YARI CANLI BIRAKMAYIZ"

Kimseden icazet almayacağımızı belirten Erdoğan, "Orada karşımızda kim varsa, kim karşımıza dikiliyorsa, biz onların karşısındayız. Karşımızda olanların kim olduğunu araştırmamız, soruşturmamız gerekmiyor. Bu konuda, ‘Kim kimdir ansiklopedisi’ne bakacak değiliz. Değişik çevreler de çıkabilir karşımıza. Çıktıkları anda biz de gereğini yapmak durumundayız. Bundan birilerinin rahatsız olup olmayacağına da bakmayız. Ne dedik biz? Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bu iş için birilerinden icazet alacak değiliz. Ejderhayı yarı canlı bırakmayacaksın. Öyle veya böyle bitecek bu iş."

"TÜRKİYE ESKİ TÜRKİYE DEĞİL"

"Şu anda bütün tüneller tamam. Oralara gelen o mikserler çok ilginçtir. Mikserler kimin? Lafarge. Lafarge kimin? Fabrikaları var orada. O tünellerin halini gördük. Bu tünellerin içinden değişik yerlere giden yaşam alanları var. Bütün bunlar ortadayken Batı bize hâlâ neyin hesabını soruyor? Türkiye eski Türkiye değil. F16’larımız SİHA’lar, tank, top, Kara Kuvvetlerimiz, hepsi gerçekten yeniden bir tarih yazdı. Bu süreç farklı bir süreç. Afrin’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 83. Mevsim koşulları bu kadar olumsuz olmasına rağmen, son derece başarılı bir harekât gerçekleştiriliyor. Dönene kadar inşallah iyi bir konuma geldiğimizi göreceğiz. Rusya ve İran’la görüşmelerimizi yaptık. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la da yaklaşık 1 saat süren bir görüşmem oldu. Durumları izah ettik." şeklinde konuştu.

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