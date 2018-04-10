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Cumhurbaşkanı'ndan petrol zenginlerine çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müslüman ülkeler salt zekatlarını tespit edip bu fakir, garip ülkelere verseler dünyada herhalde fakir kalmaz." açıklamalarında bulundu.

Haber Merkezi | 10.04.2018 - 19:20..
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Cumhurbaşkanı'ndan petrol zenginlerine çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen TİKA Koordinatörleri’ni kabul töreninde gündeme dair konuştu.

ZEKATLARINI VERSELER...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaş için büyük paralar harcayan ülkelere tepki gösterdi. Ayrıca petrol zengini ülkelere de çağrıda bulundu: Özellikle Müslüman ülkelere, petrol zengini Müslüman ülkelere sesleniyorum. Salt zekatlarını tespit edip bu fakir, garip ülkelere verseler dünyada herhalde fakir kalmaz.

Cumhurbaşkanı'ndan petrol zenginlerine çağrı


"SAVAŞ İÇİN HARCANAN PARA DÜNYADAKİ GARİP HALKLARI İHYA EDER"

Silahlanmaya harcanan paralara değinen Cumhurbaşkanı, "Hep söylenir ya 'batıda israf edilen yiyecekle, dünyanın kalanındaki tüm açlar doyar' Aynı benzetmeyi şöyle de yapabiliriz. 'Batının ortalığı karıştırmak, terör örgütlerini kışkırtmak için harcadığı parayla dünyanın kalanını asgari refah seviyesine ulaştırmak mümkündür. Silahlanmaya harcanan paralar, dünyanın değişik yerlerindeki yağdırılan bombalar... Sadece şu Orta Doğu'da harcanan paralar. Sadece savaş için harcamalar dünyadaki o garip halkları ihya eder." şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'NİN YARDIMLARI

Ayrıca Erdoğan, "Türkiye'nin kalkınma yardımlarının 7.2 milyar dolarını insani yardımlar oluşturuyor. Biz tarih boyunca devlet ve millet olarak elimizdeki imkanları paylaşma konusunda daima cömert davrandık. Elimizin uzandığı insana ulaşmaya yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Dünyadaki pek çok krizin kaynağında gelir dağılımındaki adaletsizlik yatıyor.'' ifadesini kullandı.

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