Cumhurbaşkanı: Putin, May ve Macron ile görüştüm

Suriye topraklarında Türkiye'den başka Suriye halkının iyiliği için çalışan kimsenin olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan, "Konvansiyonel silahlarla olduğu zaman dokunma, kimyasalla olduğu zaman dokun. Yüz binlerce insan bu Suriye'de öldü. Bunları kim öldürdü? Önce bunun hesabını bir soralım." dedi.





"PANSUMAN TEDBİRLERLE OLMUYOR"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Amerika'nın, İngiltere ve Fransa ile birlikte rejimin, kimyasal silah tesislerini hedef alan son saldırısında bir defa daha gördük ki bu iş öyle pansuman tedbirlerle olmuyor." dedi.

Dün, Rusya, Fransa ve İngiltere başkanlarıyla yaptığı telefon görüşmelerine değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gerek Macron, gerek May onlarla yaptığım görüşmeler, Sayın Putin ile yaptığım görüşmeler, bütün bunlarla birlikte havayı şöyle bir koklayalım istedik. Değerlendirmeleri yapalım istedik ve yaptığımız değerlendirmelerde bölgenin huzuru için artık şöyle daha yumuşak, muhteris bir havada değil bölgedeki bu sıkıntıları aşmamızın gereği için neler yapabiliriz, bunları konuşalım istedik ama dostlar alışverişte görsün diye bir adım atılmamalı ama biz şunu biliyoruz ki Esed, kim ne derse desin zalimdir. Kim ne derse desin. Kaldı ki bu müdahale illa kimyasal olması şart değil, konvansiyonel olduğu zaman bir kenara mı koyacaksınız? Önce bunun hesabını bir soralım. Hep birlikte soralım. Türkiye'den başka bu ülkede faaliyet gösterip de Suriye halkına güvenli bir gelecek vadeden hiçbir güç yok."





"ARKALARINDA SADECE TÜRKİYE VAR"

Türkiye'de 3,5 milyon Suriyelinin bulunduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"3,5 milyon Suriyeli nerede kalıyor? Çıkıp bunun cevabını bana versinler. Türkiye'de kalıyor. Fransa'da mı kalıyor, Almanya'da mı kalıyor? Nerede kalıyor? Bizde kalıyor. Kendilerine diyoruz, gelin, insani bir yardım yapalım, insanca yaşayabilecekleri bir imkan sağlayalım. Hiçbirisi elini uzatmıyor. Bu kadar bomba yağıyor. Şuralara yağdırdığınız bombaların parasını getirip ortaya koysanız burada Türkiye tarafında, Suriye tarafında bunlara yeni şehirler kurarız ve bu insanları da buraya baştan beri söylediğim tezimdir biliyorsunuz, güvenli bölge tezi, Obama güvenli bölgeyi önce konuştu sonra o da saptı. Sayın Trump, o da güvenli bölgeyi konuştu ama arkasında durmadı. Hadi kuralım güvenli bölgeyi. Suriye'de sahaya bozulanı düzeltmek için giren Türkiye'den başkasını göremezsiniz. Her terör örgütünün arkasında bir ve birkaç ülkenin belki siluetine rastlayabilirsiniz ama Suriye halkının arkasında sadece Türkiye var."