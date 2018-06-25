Cumhurbaşkanı sakatlanan çocuk için halktan dua istedi

Cumhurbaşkanlığı seçiminin kazanan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde balkon konuşması yapıyor. Ankara'ya geçmesinin sebebi olan küçük çocuğun ameliyata gireceğini belirten Erdoğan, aileden izin alarak geldiğini ifade etti.

"KÜÇÜK EVLADIMIZ İSTANBUL'DA KAZA GEÇİRDİĞİ İÇİN GEÇ KALDIK"

Balkon'dan kendisini bekleyen halka seslenen Erdoğan, "Aslında biraz da erken saatlerde sizlerle birlikte olacaktım ancak İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı konutunda yaşanan elim bir kazada küçük bir evladımız ağır bir yaralanma geçirdik." dedi.

Küçük çocuğu ziyaret ettikten sonra aileden izin alarak Ankara'ya dönüğünü belirten Erdoğan, "Onu hem hastanede hem ameliyata girinceye kadar, doktorlarla hasbihal ettim, aileyle bir arada oldum sonra da izinlerini alarak Ankara'ya geldim. Gereken müdahaleler yapılıyor, şu anda ameliyattalar. Rabbimin bu evladımıza şafi ismi şerifiyle muamele etmesi için sizlerden de dua istiyorum." ifadelerini kullandı.