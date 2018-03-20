Cumhurbaşkanı seçimlerin 2019'da olacağını açıkladı

Özellikle ana muhalefet partisinin sürekli dillendirdiği "Erken seçim olacak" iddialarına, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan son noktayı koydu.

SEÇİMLER 2019'DA

A Haber'in haberine göre; Dün İstanbul'da AK Parti milletvekilleriyle bir araya gelen Erdoğan, yerel seçimlerin 2019 Mart ayında, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin ise 2019 Kasım ayında olacağını belirtti.

YEREL SEÇİMDE GÖNÜLLÜ İŞ BİRLİĞİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı "Yerel seçimde MHP'yle ittifak olur mu?" sorusuna ise "Gönüllü iş birliği olur" cevabını verdi.