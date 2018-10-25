Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, büyük usta Aşık Veysel’in doğum günü nedeniyle seslendirdiği türküyü sosyal medya hesabında yayınladı.
BÜYÜK USTANIN ANISINA PAYLAŞTI
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, "Büyük ozan Aşık Veysel’i doğum gününde rahmet ve minnetle anıyorum. O, Anadolu topraklarını ve gökyüzünü yanına alıp türkülerini bestelemiş bir ozandı. Okuduğum bir eserinden küçük bir bölümü ustanın anısına saygıyla paylaşmak isterim" notuyla seslendirdiği türküyü Twitter hesabından paylaştı.
Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın’dan Aşık Veysel türküsü VİDEO