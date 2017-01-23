Cumhurbaşkanı Tanzanya'da konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üçüncü Afrika turu kapsamında; bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak için Tanzanya’ya gitti.

Erdoğan, Tanzanya Cumhurbaşkanı Magufuli ile ortak düzenledikleri basın toplantısına konuştu.

"İKİ ÜLKE ARASINDA ÇOK CİDDİ POTANSİYEL VAR"

Cumhurbaşkanı burada yaptığı konuşmada; "Şahsıma gösterilen ilgi için mevkidaşıma teşekkür ediyorum. Bugün kendisi ile yaptığımız görüşmeler, ülkelerimizin geleceği için çok çok faydalı geçti.

İki ülke arasında çok ciddi bir potansiyel olduğunu gördük. Türkiye olarak istihdam oluşturacak yatırımların daha da artmasını arzu ediyoruz.Tanzanya makamlarının da kendilerine her türlü ilgiyi göstereceğinden eminim.

Türkiye 15 Temmuz gecesi bir terör örgütünün darbe girişimine maruz kaldı. 248 insanımız darbeciler tarafından şehit edildi. 7’den 70’e milletimizin tamamı sokaklara çıkarak, ülkesine ve demokrasisine sahip çıkmıştır." dedi.