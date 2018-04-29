Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'a hareket etmeden önce havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BEDELLİ GÜNDEMİMİZDE YOK

Her basın toplantısında olduğu gibi yine bedelli askerlik soruldu ve yine Cumhurbaşkanı bunun gündemlerinde olmadığını belirterek operasyon döneminden geçerken bunun haksızlık ve saygısızlık olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün her zamankinden farklı olarak bedelli askerlik konusunun seçimden sonra gündeme alınabileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı tekrar etti: Bedelli gündemimizde yok

"SEÇİMLERDEN SONRA MASAYA YATIRILIR"

Erdoğan'ın konuya ilişkin ifadeleri şu şekilde:

"Aslında bedelli askerlik şu anda hükümetimizin gündeminde değil. Böyle bir durum yok. Hele hele bir tarafta Afrin bir tarafta malum Fırat Kalkanı Harekatı bunların olduğu bir dönemde bunu gündemimize almak şehitlerimize gazilerimize onlara karşı bir saygısızlık olur. Ve bu işlerin istismarını yapanlar da çok çok fazla. Hayırlısıyla şu önümüzdeki seçim bitmiş olsun, inşallah başkanlık sistemine geçiş hallolduktan sonra bunlar tekrar masaya yatırılır. Ona göre atılması gereken adım varsa bu adımlar o zaman atılır. Ama şu anda böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil."