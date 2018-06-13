Cumhurbaşkanı: Teröristlerin üstlerine gidiyoruz

Ankara'da sahuru muhtarlarla yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 yılda yapılan eserleri muhalefetin yıkmak istediğini anlattı. Türkiye'nin ABD ve İsrail'den İHA ve SİHA'lar için parça beklemek mecburiyetinde kalmadığını vurgulayan Erdoğan, "Çünkü bunları artık kendimiz yapıyoruz" dedi.

"ÜLKEYE ESERLER KAZANDIRDIK YIKMAK İSTİYORLAR"

Emeklilerin maaşlarını 2, 3, 4 katına çıkarttıklarını, en son bayram ikramiyesi getirdiklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Allah aşkına 16 yıl önce muhtarlarımız ne maaş alıyordu? Söyler misiniz, işte buyrun 40, 50 lira. Şimdi ne alıyoruz? Bin 600. Nereden nereye. Silah veriyorlar mıydı? Biz silahı verdik mi? İnanın bunlara sorun, haberi bile yoktur. Biz 16 yılda Türkiye'yi 3,5 kat büyüttük. Bunlara sorun 'Siz küçültecek misiniz?'

Marmaray'ı yaptık, Avrasya Tüneli'ni, Yavuz Sultan Selim ile Osmangazi Köprüsü'nü, Adıyaman'da Nissibi Köprüsü'nü... Daha nice dev eseri ülkeye kazandırdık. Bunların hepsini de dinamitleyip yerle yeksan mı edeceksiniz? Bunlara sormak lazım. AK Parti, savunma sanayinde insansız hava araçlarını yaptı. Silahlı insansız hava araçlarını yaptık. Bize Amerika, İsrail... Amerika bize vermezdi, 'Kongre müsaade etmiyor' derdi. İsrail, verirdi, 10 tane verdi bize, arıza yaptığı zaman da bakmazdı ama şimdi biz artık bunları kendimiz yapıyoruz. Tüfekler, füzeler, toplar, tanklar bunlar yapılıyor."





"TERÖRİSTLERİN ÜSTÜNE GİTMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Terör örgütlerinin başlarını inlerinde ezdiklerini vurgulayan Erdoğan, Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde teröristlerin üstüne gittiklerine dikkati çekti.

Afrin ve Cerablus'ta teröristlere karşı yürütülen operasyonları anımsatan Erdoğan, "Her iki tarafta 4 bin kilometrekarelik alanda şimdi bize gelen mülteciler geri dönmeye başladı. 200 bin kadar mülteci şu anda tekrar kendi topraklarına döndüler. İnşallah daha fazlasıyla topraklarına dönecekler." değerlendirmesinde bulundu.