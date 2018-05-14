Cumhurbaşkanı: Terörle mücadelemize devam edeceğiz

DEAŞ'ın Manchester ve Paris'te yaptığı katliamlar ile Esad'ın Humus'ta yaptıklarının arasında fark olmadığını söyleyen Erdoğan, "Biz teröristler arasında ayrım yapmayacağız" dedi.

"BASKILARA EĞİLMEDEN MÜCADELE EDECEĞİZ"

Erdoğan, Türkiye'nin bu amaçla dün olduğu gibi bugün de barışın, adaletin, istikrarın tesisi için mücadele verdiğine işaret ederek, "Baskılar karşısında eğilip bükülmeden, kınayıcıların kınamasına aldırmadan, her zeminde hakkı ve hukuku savunuyoruz. Nasıl ortak geleceğimizi tehdit eden kültürel ırkçılığa ve faşizme karşı çıkıyorsak, aynı şekilde DEAŞ/FETÖ/El Kaide/PKK gibi eli kanlı çetelerle de mücadele ediyoruz, etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"PARİS VE HUMUS'TA OLANLAR ARASINDA FARK YOK"

Bazı müttefiklerin yaptığı gibi teröristleri, ideolojisine, kimliğine göre tasnif etmediklerini ve insanlık düşmanlarının tamamını lanetlediklerini vurgulayan Erdoğan, "Bizim gözümüzde DEAŞ'lı canilerin alçakça katlettiği Manchesterlı, Parisli siviller ile Esed rejiminin bombaları altında can veren Hamalı, Humuslu kardeşlerimiz arasında fark yoktur." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin muarızları, muhatapları ve müttefikleri, teröristler arasında ayrım yapsa da Türkiye'nin, asla ayrım yapamayacağını vurgulayan Erdoğan, ne teröre ne de terör bahanesiyle, Müslümanların terörist etiketiyle yaftalanmasına rıza göstermediğini ve göstermeyeceğini ifade etti.