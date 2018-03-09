Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara'da AK Parti Siyaset Akademisi'nde yaptığı konuşmada Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları'yla ilgili önemli bir gelişmeyi paylaştı.

16 SAAT NON-STOP UÇACAK UÇAKLAR GELİYOR

3. Havalimanı'nın açılmasına aylar kala THY'nin filosuna katacağı uçaklarla dünyanın en uç noktalarına da uçacağını belirten Erdoğan: "THY'de uçak filomuz 300'ün üzerine çıktı. Dünyada en fazla destinasyona uçan biziz. Şimdi yeni geniş gövdeli uçaklarımız geliyor. 16 saat non-stop Avustralya, Yeni Zelanda oraya kadar non-stop gidecekler. Niye? Modern ülkeye bu yakışır da ondan. Bu 16 saatlik uçuşlarda da uçak dolu gidiyor, yarı boş falan değil. Ticari açıdan da bu yönü çok önemli." dedi.

Cumhurbaşkanı, THY'nin yeni noktalarının müjdesini verdi VİDEO