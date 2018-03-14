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Cumhurbaşkanı Tıp Bayramı programında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı'nda Beştepe'de hekimleri ağırlıyor.

Haber Merkezi | 14.03.2018 - 21:15..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Tıp Bayramı nedeniyle doktorları ağırlıyor.

"SİZE EL KALDIRANLARIN TERÖRİSTLERDEN FARKI YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satırbaşları:

Size kalkan elleri affetmek mümkün değil. Bunların teröristten hiçbir farkı yok. Teröristin konumu neyse bunların da konumu odur. Hekimlerimiz başta olmak üzere sağlık çalışanlarımızın işleri iyi yaptıklarında hastalardan ve onların yakınlarından aldıkları dua herhalde hiçbir maddiyatla ölçülemez. Rabbim her birinizden ayrı ayrı razı olsun.

AFRİN'E GİRDİK GİRİYORUZ

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 486'ya çıktı. Afrin'e girdik giriyoruz, yaklaştık. Bizim derdimiz işgal değil, terör koridorunu teröristlerden temizlemek. Onların silah getirdiği yere biz Kızılayımızla AFAD'ımızla Diyanet Vakfı'mızla insani yardım götürüyoruz, farkımız bu.

ABD, SURİYE'DE NEDEN 20 ÜS KURDU

Amerika'nın burada sınırı mı var. Ne işi var onların burada? Koalisyon güçleri kimle hareket ediyor. Söyleyeyim YPG ile. Sayın Tillerson'a da özellikle anlattım. Bunları buraya neden getiriyorsunuz? İnanır mısınız ses yok.

ABD, Suriye'de 20 üs kurdu. Niye kuruldu bunlar? Akla ilk gelen Türkiye ve İran. Herhalde Rusya değil. O 3. Dünya Savaşı anlamına gelir.

NÜFUSUMUZ EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ

Nüfusumuz millet olarak en büyük gücümüzdür. Bunu korumak zorundayız. Başarının sırrı insandır. İnsan varsa emek var, sermaye var, hatta tüketim var. Avrupa ülkelerinin en büyük sıkıntısı nüfus artışının eksiye düşmesidir. Sizlerin de desteği ile nüfusumuza hep birlikte sahip çıkacağız.

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