Cumhurbaşkanı TOBB Genel Kurulu’nda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TOBB Genel Kurulu'nda konuşuyor.

İşte Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarından satır başları:

2023 HEDEFLERİ

"Yakın uzak tüm geçmişimizle irtibatımızı sıkı tutmalıyız. Geçmişini bilmeyen gelecekte nereye gideceğini bilemez. 2023 hedeflerimizi ileriye taşıyacak şekilde çalışmalarımız yapıyoruz.

6 AYLIK YOL HARİTASI

Yıl sonuna kadar bakan arkadaşlarımızdan yol haritanızı altı aylık olarak hazırlayın getirin diyeceğim ve bu 6 aylık yol haritası ile birlikte 2019'un hazırlıklarını yoğun bir şekilde devam ettireceğiz.

Dünyanın içinden geçtiği değişim süreci bizi kendimizi sürekli yenilemeye mecbur ediyor. İşte bu salon aslında bunu inşa edecek olan salondur. Biz hedeflerimizi her biri diğerin, destekleyecek şekilde belirliyoruz.

AYRINTILAR GELİYOR..