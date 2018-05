Cumhurbaşkanı TOBB Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni'nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni'nde gündeme ilişkin açıklamalarda blunuyor.

Erdoğan, Beştepe'deki Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına da değinerek, "Madem piyasalarda bir tedirginlik var teşhisini koymak bizim işimizdir. Geçen topladık ekonomiden sorumlu arkadaşları, oturduk değerlendirme yaptık. Hemen ertesi gün o değerlendirme kendini gösterdi. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz ama ben inancımı söylüyorum, Allah nasip ederse, 24 Haziran'da milletim görevi tekrar yola devam dediği anda, faiz belasıyla mücadeleden zaferle çıkacağımızı söylüyorum." şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar:

"Hanımefendi ve beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün burada girişimcilik ruhumuz ile birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

"BİZİ TÜRKİYE DÜŞMANLARI İLGİLENDİRMEZ"

Bizi ne kur spekülatörleri ne faiz lobisi ne derecelendirme kuruluşu maskesi altında gizelenen Türkiye düşmanları ilgilendirmez.

Bugüne kadar ekonomide attığımız her adımı sizlerle istişare ederek attık. Tüm toplantılarda sizlerle birlikte olmaya gayret ettik. Ortak aklın gereği ne ise onu yapmaya gayret ettik. Ülkemize karşı son yıllarda artan saldırıları sizlerle birlikte göğüsledik. Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmaya çalışanların önünü hep birlikte kestik.

"HİÇ BEKLEMEDİĞİMİZ YERLERDEN BEKLEMEDİĞİMİZ DARBELER YEDİK"

Yeri geldi kefen paramızı dahi sermayemize eklemek zorunda kaldık ama namerde fırsat vermedik. Yeri geldi kan kustuk ama kızılcık şerbeti içtik deyip yolumuza devam ettik. Hiç beklemediğimiz yerlerden hiç beklemediğimiz darbeler yedik ama umutsuzluğa kapılmadık. Samimiyetle çalışmaya devam ettikçe Rabbim önümüze sürekli yeni kapılar açtı. Yine sizlerle kol kola büyük güçlü Türkiye yolunda yürüyeceğiz.

"SİZLERİ KARDEŞİM OLARAK KABUL EDİYORUM"

Buradaki farklı fikirlerden, farklı inançlardan arkadaşlarımız olduğunu biliyorum. Bu farklılıklar bizim gücümüzdür. Aynı evde yaşayanlar nasıl kardeşse, sizlerin her birini de kardeşim olarak kabul ediyorum. Sizlerin sevinci, bizim sevincimizdir.

Sevgili Dostlar, ekonomi nazik bir alan, söylentilere, dedikodulara çok açık olan ekonomiye ne derece titizlikle yaklaşıyorsak, birileri de o derece hoyrat biçimde bunun üzerine çullanıyor. Tamamen küresel ekonomide yaşanan dalgalanmaların eserini, sizleri ve milleti rahatsız etmek için var güçleri ile çalışıyorlar.

"DÜNYADA BİR NUMARAYIZ"

Geçen yılın ortalaması 7.4 büyüme oranı var. Dünyada bir defa biz bir numarayız. OECD ülkeleri arasında 2 numarayız. Bu ülke ile kredi derecelendirme kurumu şunu söylemiş. Bunları bırakın.

Kredi derecelendirme kuruluşunun da şu an mensubu değiliz, dolayısıyla bizimle ilgili bir not verme yetkin yok. Sen hangi öğrencilerin hocasıysan onlara not ver, bize veremezsin. Ve inşallah bu sene de ilk çeyrekte gelecek olan şuan görünen o, bu geçen yılın ortalamasına göre bizim tahminimiz.

Türkiye artık kabına inşallah sığmayacak. Seçime gidiyoruz, bu halde kabına sığmayacak. Çok haklı bir ivmeyi biz yakalamış durumdayız. Petrol fiyatlarının 40 dolarlar düzeyden 80 dolara gittiği küresel finans akışındaki ciddi daralmanın yaşandığı sonuçlar, geleceğimiz için hepimize ümit veriyor.

"BUNDAN ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NE OLDUYSA O OLACAK"

Bir devlette bu darbe olacak başka ülkelerde yağmalar başlar, bunları dünyada yaşıyor ve görüyoruz. Biz bunların hiç birini yaşamadık. Neden? Zemin sağlam ve inanıp, güveniyoruz. Cevabımızı G20'de birinci büyüme oranı ile verdik. Şimdi seçimi dillerine dolamışlar onun üzerinden piyasaları tedirgin etmeye çalışıyorlar. Bu seçim de ne mi olacak? Bundan öncekilerde ne olduysa o olacak.

Milletimiz sandığa gidecek, tercihini yapacak, ortaya çıkan sonuca da herkes rıza gösterecek. Ve milletimizin de iradesine biz teslim oluruz. Bu iş bir aşuk maşuk meselesi. Aşuk ile maşuğun arasına girilmez. Ben, ana muhalefet gibi kalkıp mecbursunuz demem. Milletime, sen bize vermeye mecbursun ifadesini kullanma saygısızlığını göstermem. O irade satın alınamaz. Birileri 15 kişiyi bir yerlere gönderebilir. Biz bunları yapamayız.

"KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESECEĞİZ"

Madem piyasalarda bir tedirginlik var teşhisini koymak bizim işimizdir. Geçen topladık ekonomiden sorumlu arkadaşları, oturduk değerlendirme yaptık. Hemen ertesi gün o değerlendirme kendini gösterdi.



Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz ama ben inancımı söylüyorum, Allah nasip ederse, 24 Haziran'da milletim görevi tekrar yola devam dediği anda, faiz belasıyla mücadeleden zaferle çıkacağımızı söylüyorum.

Ayrıntılar geliyor...