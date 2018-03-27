Cumhurbaşkanı Torba Tasarı'yı onayladı

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Anayasanın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104'üncü maddesinin ikinci fıkrasının a bendi uyarınca 7103 sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"u onaylayarak, yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

Kanuna göre, eski bakanlara ve milletvekillerine görevde iken verilen diplomatik pasaportların geçerliliği, görevlerin sona ermesi halinde de devam ettirilecek. İşverenlerce okul öncesi çağındaki çocuklar için verilen kreş ve gündüz bakımevi hizmeti vergi dışı bırakılacak.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA TEŞVİK

Konutların çatı veya cephelerinin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanılması teşvik edilecek. Elektrik motorlu otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtı ve benzeri taşıtlar ile elektrik motorlu motosikletler Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu kapsamına alınıyor. Bu araçlar, ilgili kanunun tarifesindeki muadil araçların vergi tutarının yüzde 25'i oranında vergilendirilecek.

NİŞASTA KÖKENLİ ŞEKER KOTASI DÜŞÜRÜLDÜ

Nişasta kökenli şekerler için belirlenecek toplam kota, ülke toplam kotasının yüzde 5'ini geçemeyecek. Mevcut düzenlemede bu oran yüzde 10 idi.

AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE DESTEK

Türk sporu ve amatör spor kulüpleri destekleniyor. Sporculara ödenen ücretlerden kesilen gelir vergisi tutarları, ödemeyi yapan kulüp ve şirketlere iade edilecek, bu tutarlar amatör sporcuların ücretlerinde kullanılacak.



Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerince yapılan su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik ve yol yapımı gibi altyapı yatırımları KDV'den istisna tutulacak.



Kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde 2003 ila 2014 tarihlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının eş ve çocuklarından biri, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden biri olmak üzere bir kişi kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek.



Uzun dönemli kontrata bağımlı olmayan, anlık boru gazı ithalatı ve sıkıştırılmış doğalgaz ithalatı yapılabilecek.



Hazineye ait taşınmazlar, tarım satış kooperatifleri ve tarımsal üretici birliklerine 20 yıl süreyle kiralanabilecek.

AZAMİ KATKI 7 BİN 500 LİRAYA ÇIKARILACAK

16 yaş ve üzerinde hurdaya ayrılan araç için 10 bin liraya kadar ÖTV teşviki getiriliyor.



İçerik veya yer sağlayıcısı yurt dışında bulunan kuruluşların, internet ortamındaki yayınlarına devam edebilmeleri için Türkiye'nin yargı yetkisi altındaki diğer kuruluşlar gibi RTÜK'ten yayın lisansı, bu kapsamdaki platform işletmecilerinin de yayın iletim yetkisi alması zorunlu olacak.



Çeyiz hesabında devlet katkısı oranı yüzde 20'den yüzde 25'e, azami katkı da 5 bin liradan 7 bin 500 liraya çıkarılacak.