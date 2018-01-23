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Cumhurbaşkanı, Trump'la görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun bir aradan sonra Donald Trump'la temas kuracak.
Haber Merkezi | 23.01.2018 - 19:28..
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Dışişleri Bakanı: Cumhurbaşkanımız, yarın
Donald Trump
'la görüşecek.
Detaylar gelecek...
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