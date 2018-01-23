Cumhurbaşkanı, Trump'la görüşecek

5

Afrin'e sessiz kalan Gupse Özay Alaska'ya ağlıyor

Zeytin Dalı Harekatı, ağzından barış kelimesini düşürmeyip sırtını teröre dayayanları rahatsız etti. Bazı ünlüler ise harekatla ilgili sessizliğe gömüldü.