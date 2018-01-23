taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.400
USD
3,7753
EURO
4,6444
ALTIN
162,46
PETR
69,7800

Cumhurbaşkanı, Trump'la görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun bir aradan sonra Donald Trump'la temas kuracak.

Haber Merkezi | 23.01.2018 - 19:28..
  1. Haberler
  2. Gündem
Cumhurbaşkanı, Trump'la görüşecek

Cumhurbaşkanı, Trump'la görüşecek

Dışişleri Bakanı: Cumhurbaşkanımız, yarın Donald Trump'la görüşecek.

Detaylar gelecek...

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidinin vasiyeti

Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidinin vasiyeti

281
3 teröristin vurulduğu an kamerada

3 teröristin vurulduğu an kamerada

288
Üsteğmen Oğuz Kaan Usta Afrin'de şehit oldu

Üsteğmen Oğuz Kaan Usta Afrin'de şehit oldu

339
Cumhurbaşkanı Erdoğan askeri yetkililerden bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan askeri yetkililerden bilgi aldı

114
Afrin'e sessiz kalan Gupse Özay Alaska'ya ağlıyor

Afrin'e sessiz kalan Gupse Özay Alaska'ya ağlıyor

542
Afrin'in şehidi Musa Özalkan'a son görev

Afrin'in şehidi Musa Özalkan'a son görev

124
Mehmetçik Burseya Dağı'nı teröristlerden temizledi

Mehmetçik Burseya Dağı'nı teröristlerden temizledi

199
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM