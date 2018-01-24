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Cumhurbaşkanı, Trump'la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinde Erdoğan Zeytin Dalı Harekatı ve YPG'ye verilen silah desteği hakkında konuştu.

Haber Merkezi | 24.01.2018 - 22:28..
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Cumhurbaşkanı, Trump'la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump bu akşam telefonda görüştü. Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, görüşmeye dair şu ifadelere yer verildi:

"ZEYTİN DALI MEŞRU MÜDAFAA"

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ve Türkiye'nin Afrin'de terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili görüş teatisinin yanısıra ikili konulara da değinilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı uluslararası hukuk temelinde ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ile BM Güvenlik Konseyi'nin terörizmle mücadele konusundaki kararları uyarınca gerçekleştirdiğini vurgulamıştır.

"YPG'YE SİLAH DESTEĞİNE SON VERİLMELİ"

Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'nin kendi ulusal güvenliği için Afrin'i terör unsurlarından arındırmayı hedeflediğini ifade ettiği görüşmede terörle mücadelede ikili işbirliğinin önemi üzerinde durulmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız, terörle mücadele çerçevesinde PYD/YPG'ye ABD'nin silah desteğine son vermesi gerektiğine de tekrar dikkati çekmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve ABD Başkanı Sayın Trump, gerek Suriye meselesi gerek ikili konularda Türkiye-ABD arasındaki işbirliğini ve yakın teması sürdürme noktasında kararlı olduklarını teyit etmişlerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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