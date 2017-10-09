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Cumhurbaşkanı Ukrayna'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

09.10.2017 - 18:41
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaretlerde bulunmak için Ukrayna'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukraynalı mevkidaşı kameralar karşısına geçti. Basın toplantısı düzenleniyor. Türkiye kabile değil, hukuk devletidir.

Cumhurbaşkanı, ABD'nin vize kararıyla ilgili şunları söyledi: Bu karar üzüntü vericidir.

İLİŞKİLERİMİZ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları;

''Stratejik ortağımız Ukrayna ile ilişkilerimiz her geçen gün artıyor. 2012'de gerçekleşen vize muhafiyetinin ardından bu yıl ise kimlikle seyahat uygulamasını başlattık. Bu ziyarette ilişkilerimizi kapsamlı şekilde değerlendirme imkanı bulduk.

KIRIM'IN YASA DIŞI İLHAKINI TANIMIYORUZ

'Türkiye'nin Ukrayna'nı Kırım dahil toprak bütünlüğünü önemsediğini birinci ağızdan tekrar dile getirdik. Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımıyoruz.''

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