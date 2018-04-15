Cumhurbaşkanı, kurdaki hareketlenmeyi değerlendirdi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Üsküdar 6. Olağan ilçe kongresi öncesinde konuştu.

"YAŞAM HAKKI BULAMAZSINIZ"

Dövizdeki hareketlenmeyi değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bize kur savaşı ilan ettiler, ne ilan ederseniz edin, avucunuzu yalarsınız. Bizi kurla tehdit etmeye kalkmayın, burada yaşam hakkı bulamazsınız" dedi.

"KUR SAVAŞI İLE MÜDAHALE İHANETTİR"

Kurdaki yükselmeye izin verilmeyeceğini belirten Erdoğan, "Bize kur savaşı ile müdahale bu memlekete ihanettir. Ona fırsat veremeyiz. Yarın gazeteler yazar piyasalar altüst oldu. Bundan dolayı piyasalar altüst oluyorsa hayırlı olsun." şeklinde konuştu.

FİNANS SEKTÖRÜ GÖREVİNİ YAPARSA...

Erdoğan ayrıca, "Eğer finans sektörü bu vatana ihanet etmezse, onlar da görevini yaparsa başımız gözümüz üstünde yerleri var her türlü desteği veririz. Bu faiz denilen belayı düşürmeleri lazım" ifadelerini kullandı.