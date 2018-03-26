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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Varna zirvesi öncesi açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Varna ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, "Irak yönetimi başaramazsa Sincar'da gerekeni biz yaparız." dedi.

Haber Merkezi | 26.03.2018 - 13:40..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Varna zirvesi öncesi açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-AB Zirvesi'ne katılmak üzere Bulgaristan'ın Varna şehrine hareketi öncesi açıklamalarda bulundu.

"IRAK YÖNETİMİ BAŞARAMAZSA GEREĞİNİ BİZ YAPARIZ"

Erdoğan basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlarken, Irak ordusunun Sincar'a girmesi konusunda, "Irak yönetimi başaramazsa Sincar'da gereğini biz yaparız. Bu kadar yakın bir mesafede olan böyle bir yerde isminin şu olması bu olması... Fark etmez.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Varna zirvesi öncesi açıklamalar

"IRAK'TAN BİR YETKİLİ TÜRKİYE'YE GELECEK"

Irak'ın Sincar'a yönelik operasyon girişimlerini istihbarat örgütümüzden aldım. Netice itibariyle bittiği, bitmediği konusunda şu anda takipteyiz. Bugün de Irak'tan bu konularla ilgili bir yetkili Türkiye'ye gelecek. Bunlarla da MİT Müsteşarımızın görüşmesi olacak. Bunlardan sonra daha sağlıklı bir sonuç alabiliriz." şeklinde konuştu.

Irak başaramazsa Sincar'da gereğini biz yaparız VİDEO

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Biraz sonra bakan arkadaşlarımla birlikte Varna'ya hareket edeceğiz. Juncker ve Tusk'un davetlerine icabetle gerçekleştiriyoruz. Borisov'ın en sahipliğinde yapacağımız toplantının hayırlı olması temennimizdir. Bu zirve Türkiye olarak AB ile kasım 2015'ten beri 5. kez bir araya gelmemizi sağlayacak. Ayrıca, dostumuz, komşumuz Bulgaristan'ı da yeniden ziyaret edecek olmaktan memnuniyet duyuyorum.

AB ile köklü ilişkilerimiz var. İktidarlarımız döneminde Türkiye-AB münasebetleri olmadığı kadar gelişmiştir. Zaman zaman gerilimin arttığı, tıkanıklıkların yaşandığı dönemleri de gördük. Fasıllar konusuna belli çevreler tarafından nasıl siyasi bir boyut kazandırıldığına da şahit olduk. Türkiye olarak yolumuza döşenen mayınlara aldırmadan yolculuğumuzu tam üyelik hedefi ile sürdürdük. Bugün de üyelik, stratejik hedefimiz olmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Varna zirvesi öncesi açıklamalar

Ciğerini çok iyi bildiğimiz çevrelerin de Türkiye'nin AB'de tam üye olmasına mani olmalarına izin vermeyeceğiz. AB ile görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Ülkemizin müzakere sürecinde karşılaştığı siyasi ve suni engellerin kaldırılması beklentimizi AB liderlerine tekrar ileteceğiz. Muhataplarımıza Türkiye'nin çifte standartlara tahammülü olmadığını bir kez daha hatırlatacağız. Birçok konuda yüksek düzeyli diyalog mekanizmalarımız var. Ne denli verimli sonuçlar çıktığını 2016'daki göç mutabakatı gözler önüne sermiştir. Ege'deki insani kriz böylece dinmiştir. AB kendi yükümlülüklerini yerine getirme konusunda bizim sergilediğimiz samimiyeti göstermedi, göstermiyor. Mali katkılarının halen çok cüzi bir kısmı ülkemize ulaştı. Bugün bu konuları ayrıntıları ile masaya yatıracağız.

"MESELENİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Bu konuda AB'den bizzat kendi ilkeleri ile çelişen açıklamaları duyuyoruz. Avrupa'da PKK'ya yönelik bazı adımlar önemlidir ancak beklentilerimizi karşılamaktan çok uzaktır. Afrin operasyonu dolayısıyla bölücü yandaşlarının sergiledikleri şiddet ve barbarlık inanıyorum ki, Avrupalı dostlarımızın da gözünü açmıştır.  Avrupa'nın emniyeti için de çok büyük bir tehdittir. Şayet şimdiden önlem alınmazsa, üstüne gidilmezse bölücü terör örgütü yandaşları daha çok pervasız hale gelecektir. Türkiye olarak ikazlarımızı yapacak, ibadet hürriyetinin tesisi noktasında meselenin takipçisi olacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Varna zirvesi öncesi açıklamalar


"IRAK YÖNETİMİ BAŞARAMAZSA GEREĞİNİ BİZ YAPARIZ"

Irak yönetimi başaramazsa Sincar'da gereğini biz yaparız. Bu kadar yakın bir mesafede olan böyle bir yerde isminin şu olması bu olması... Fark etmez.

Irak'ın Sincar'a yönelik operasyon girişimlerini istihbarat örgütümüzden aldım. Netice itibariyle bittiği, bitmediği konusunda şu anda takipteyiz. Bugün de Irak'tan bu konularla ilgili bir yetkili Türkiye'ye gelecek. Bunlarla da MİT Müsteşarımızın görüşmesi olacak. Bunlardan sonra daha sağlıklı bir sonuç alabiliriz.

ABD'NİN MÜNBİÇ AÇIKLAMALARI

Tillerson ile yaptığımız görüşmeyi şu anda dile getiriyorum ve onu da tabi ABD'nin bir teklifi olarak, düşüncesi olarak düşünüyorum. Ama bizim bu konudaki düşüncemiz belli. Biz Münbiç ile ilgili ne diyoruz. Türkiye olarak biz kesinlikle buralarda bir işgal kuvveti olarak bulunamayız. Buraların sahipleri kimlerse biz buraları sahiplerine teslim edelim, bu konuda yardımcı olalım.

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