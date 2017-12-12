Cumhurbaşkanı ve Başbakan'dan Hanuka Bayramı mesajı

Musevilik inancına mensup vatandaşların Hanuka Bayramı'nı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

CUMHURBAŞKANI'NIN MESAJI

"Aziz milletimizin güçlü birlik, beraberlik ve aidiyet duygularının temelinde, yüzyıllardır bu topraklarda vatandaşlarımızın inanç, kültür ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine gösterilen özen yatmaktadır. Bizler, farklılıkları zenginlik olarak algılamayı ve her şartta herkese karşı adaletli olmayı esas alan medeniyet anlayışımız doğrultusunda, karşılıklı saygı ve sevgiye dayalı barış ve huzur ortamını bu cennet vatanımızda gelecekte de muhafaza etmeye devam edeceğiz.

Toplumumuzun ayrılmaz parçası Musevi vatandaşlarımız başta olmak üzere, tüm Musevilerin Hanuka Bayramı'nı tebrik ediyor, kendilerine esenlikler diliyorum."

BAŞBAKAN'IN MESAJI

Başbakan Binali Yıldırım, "Tarihimizin her döneminde karşılıklı saygı, sevgi ve hoşgörü ruhuyla ahenk içinde bir arada yaşadığımız, sevinçlerimizin yanı sıra kederlerimizi de paylaştığımız Musevi vatandaşlarımız, Türkiye'nin beşeri zenginliğine müstesna katkılar sağlamaya günümüzde de devam etmektedirler. Musevi vatandaşlarımız başta olmak üzere bütün Musevilerin Hanuka Bayramı'nı tebrik ediyor, esenlikler diliyorum." ifadelerini kullandı.