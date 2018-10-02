taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.94855
Euro
6.8866
Altın
1191.65
Borsa
98537.15
Gram Altın
227.903

Cumhurbaşkanı: Yaz saati devam ediyor

Cumhurbaşkanı kararıyla, gün ışığından daha fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulaması devam edecek.

AA | 02.10.2018 - 07:21..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Cumhurbaşkanı: Yaz saati devam ediyor

Bütün yurtta uygulanan ileri saat uygulaması, Cumhurbaşkanı kararıyla devam edecek. Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla alınan karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

HER SENE YIL BOYU SÜRECEK

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararında, gün ışığından daha fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının (tüm yıl yaz saati, GMT+3) her sene, yıl boyu sürdürülmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Kararla, yaz saati uygulanması hakkındaki 23 Ekim 2017 tarihli ve 2017/10921 sayılı Bakanlar Kurulu kararının da yürürlükten kaldırıldığı kaydedildi.

Söz konusu kararın yürürlüğe konulmasına, 697 sayılı "Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun"un 2'nci maddesi gereğince karar verildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Irak güzel Şeyma Kasım'a ölüm tehdidi

Irak güzel Şeyma Kasım'a ölüm tehdidi

21
ABD'li komutan: Türkiye'ye F-35 verilecek

ABD'li komutan: Türkiye'ye F-35 verilecek

61
Cumhurbaşkanı: Yaz saati devam ediyor

Cumhurbaşkanı: Yaz saati devam ediyor

26
Yunanistan'da bütçe tasarısı mecliste

Yunanistan'da bütçe tasarısı mecliste

39
49 gün denizde mahsur kalan genç kurtarıldı

49 gün denizde mahsur kalan genç kurtarıldı

10
Düzce'de aile kavgası çıktı misafir öldü

Düzce'de aile kavgası çıktı misafir öldü

6
Türkiye'den Endonezya'ya ilk yardım seferi ulaştı

Türkiye'den Endonezya'ya ilk yardım seferi ulaştı

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM