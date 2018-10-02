1,369 kez izlendi

1,691 kez izlendi

Malatya'da trafik kazası: 2 araç da hurdaya çıktı

1,471 kez izlendi

1,439 kez izlendi

1,643 kez izlendi

Şehit çocuğu Recep Tayyip Yiğit için sünnet töreni

1,309 kez izlendi

Başkentte iki otomobil şarampole devrildi

1,426 kez izlendi

1 Cumhurbaşkanı: Yaz saati devam ediyor Cumhurbaşkanı kararıyla, gün ışığından daha fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulaması devam edecek.

2 Demir-çelik ithalatına korunma önlemi Demir - çelik ithalatına geçici korunma önlemi alındı. Resmi Gazete'de yayınlanan kararla 200 gün süreyle yüzde 25 ek mali yükümlülük getirildi.

3 TSK'da Münbiç hazırlığı Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD askerleri Münbiç'teki ortak devriye görevine için birlikte yapacakları eğitimle ilgili çalışmaları tamamladı.

4 Türkiye'den Endonezya'ya ilk yardım seferi ulaştı Endonezya'da depremin ardından tsunaminin gelmesi binden fazla ölüme neden oldu. Yaşanan felaket karşısında sessiz kalmayan Türkiye, yapılan yardımları bölgeye ulaştırdı.

5 CHP'nin yerel seçim hedefi yüzde 30'u aşmak Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde Muharrem İnce'nin oy oranını geçmek için sıkı bir çalışma takvimi hazırladı.

6 Irak'ta Kürt partiler anlaşamayınca cumhurbaşkanı seçilemedi Meclis oturumunda Kürt siyasi partiler arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle cumhurbaşkanı seçimi ertelendi.