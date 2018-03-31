Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKM mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Yeditepe Bienali'nin açılışında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ÇATLAYIN PATLAYIN, BAK YIKTIK"

Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi binasının yenilenmesine karşı çıkanları işaret ederek, "Buna da biliyorsunuz çok bağırdı o Geziciler. İstediğiniz kadar bağırın, çatlayın, patlayın, bak yıktık. Ve inşallah kısa zamanda da orada dünyada sayılı muhteşem bir opera binasını çok amaçlı olarak yapıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çatlayın patlayım, AKM'yi yıktık VİDEO

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Biz eriye eriye buraya geldik. 19. asrın başlarında 5 milyon kilometrekare bir alana sahiptik. Kimse bunun hesabını sormuyor. Bundan sonrası bizim için çok hassas.

Tarihi, camilerin bir kısmı müzeye, bir kısmı depoya çevrildi. Tek parti döneminde 300'ü aşkın mescit yok edildi.

Kendi mecrasında topluma eserler kazandıran sanatçılarımız dışlanmıştır.

"EN ŞİDDETLİ SALDIRILAR BUNLARDAN GELİYOR"

Bu tepeden inmeci, baskıcı, jakoben anlayışın bugün de bazı sözüm ona sanat çevrelerinde devam ettiğine şahit oluyoruz. Kendi ideolojilerini paylaşmayan, bunların diktasına boyun eğmeyen sanatçılarımıza yönelik en şiddetli saldırılar bunlardan geliyor.

Gezi olaylarına destek vermeyen sanatçılarımızın bu çevrelerce nasıl hedef gösterildiğini gayet iyi biliyoruz. Çapulcularla kol kola yürümedikleri, vandallığa, sokak terörüne prim vermedikleri için sanatçılarımızın nelerle tehdit edildiğini hepimiz çok iyi biliyoruz.





"BUNLAR ZİHNİYET İTİBARİYLE MODERN BEDEVİLERDİR"

Gezi'de yaptıklarını Zeytin Dalı için bölgeye giden sanatçılarımıza yaptılar. Bunlar zihniyet itibariyle modern bedevilerdir.

"İSTEDİĞİNİZ KADAR BAĞIRIN"

Şimdi Atatürk Kültür Merkezi'ni Türkiye'nin bir numaralı opera binası olarak yapıyoruz. Buna da biliyorsunuz çok bağırdı o Geziciler. İstediğiniz kadar bağırın, çatlayın, patlayın, bak yıktık. Ve inşallah kısa zamanda da orada dünyada sayılı muhteşem bir opera binasını çok amaçlı olarak yapıyoruz.

Ülkemizde son 15 yılda diğer birçok alanda olduğu gibi kültür ve sanat alanında da tabuları yıktık."