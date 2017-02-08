Cumhurbaşkanı yeni anayasayı anlattı

Recep Tayyip Erdoğan, 36. Muhtarlar Toplantısı'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde muhtarlara konuşma yaptı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada TBMM'den geçen ve referandum için onayını bekleyen anayasa değişikliğini madde madde anlattı.

YENİ ANAYASA MADDELERİ

-Birinci madde yargının bağımsız olduğu ibaresinin yanına tarafsız ilkesi ilave ediliyor.

-İkinci madde milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkmasıyla ilgilidir.

-Seçilme yaşı 25'ten 18'e iniyor. Bana göre en önemli maddelerden biri budur.

-Dördüncü olarak disiplin haricindeki askeri mahkemeleri kaldıran değişikliği sayabiliriz. Diğer maddeler büyük ölçüde mevcut sistemde cumhurbaşkanlığı hükümeti sistemine geçişi düzenliyor. Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlık makamlarının birleştiriliyor olmasıdır. Cumhurbaşkanı yürütmenin tüm icraatlarından sorumlu olarak çalışacak. Bir diğer madde Cumhurbaşkanı'na kararname çıkarma yetkisi veriliyor. En önemlisi kanunun kararnameden üstün olduğunun belirtilmesidir. Yasama organı Meclis olduğuna göre bu konuda üstünlük oraya verilmelidir. Cumhurbaşkanı'na verilen tek kanun teklif etme yetkisi bütçe ile ilgilidir. Bunun dışındaki tüm kanun yetkileri milletvekillerine aittir. Mevcut şartlarda Cumhurbaşkanı Meclis'i seçime götürebilir. Türkiye için en iyi olanı yapmaya çalışıyoruz.



-Ayda bir seçimin olduğu ülkede istikrar olmaz, ayağa kalkmak olur mu? 16 ayda 1 bir bu ülkede hükümet değişmiş. Burada istikrar olmaz. 4 yılda bir seçimin olmasını doğru bulmuyordum. Şimdi ne olacak, parlemento seçimi 5 yılda 1 olacak. Böylece ülkenin kesintisiz istikrarlı bir yönetime kavuşması sağlanacaktır.

-Yürütme gücü tamamen cumhurbaşkanında toplandığı için sorumluluktan kaçma imkanı bulunmamaktadır.

-Değişiklikle cumhurbaşkanı ile meclis seçimleri, hangisi talep ederse etsin ikisi beraber olacak.

-Cumhurbaşkanının Yüce Divan'da yargılanmasının yolu açılıyor.





"TÜRKİYE'DE TAYYİP ERDOĞANLAR BİTMEZ"

Milletimizin tarihi bir oranla evet diyerek yeni Türkiye'nin müjdecisi haline getireceğine inanıyorum. Bu büyük Türkiye olacaktır, bu muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkacak büyük Türkiye. Bu Recep Tayyip Erdoğan'ın kişisel, AK Parti'nin, MHP'nin parti meselesi değildir.

Her sistem kendi önderini üretir. Türkiye'de Allah'ın izniyle Tayyip Erdoğanlar bitmez."

