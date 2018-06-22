Cumhurbaşkanı yeni sistemin inceliklerini anlattı

Türkiye için özel bir Cumhurbaşkanlığı Sistemi hazırlandığını belirten Erdoğan, bakanlıkların da 26'dan 16'ya indirileceğini söyledi. Hızlı karar alma mekanizmasının işleme geçeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı, devletin şirket gibi yönetileceğini vurguladı.

"BU MARKA TÜRKİYE MODELİ"

Yeni sistemi anlatan Cumhurbaşkanı, "Yeni modeli oluştururken, kendi sorunları masaya yatırdık ve nerede hantal bir durumda kalıyoruz ona göre çalıştık. Bizim sorunlarımız diğer ülkelerle farklılık gösteriyor. Dolayısıyla ortaya koyduğumuz modelin kendimize özgü olması gerekir dedim. Biz bu modele Türkiye modeli diyoruz" dedim.

Doğru ve hızlı kararlar alınarak büyütülen bir şirket gibi devletin yönetilmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, “Sonuç odaklı olacağız, verim odaklı çalışacağız.” dedi.

Cumhurbaşkanı yeni sistemi anlattı VİDEO

"HIZLA MESAFE ALMALIYIZ"

Yeni sistemin patentinin kendisine ait olduğunu dile getiren Erdoğan, “Çok eleştirildik. Adeta bir anonim şirket gibi devleti yönetme kabiliyeti demişimdir. Aynı şekilde devleti yönetelim ki hızla mesafe alalım.” şeklinde konuştu.

Devleti şirket gibi yönetme kabiliyeti geliyor VİDEO

“GENİŞ KADROYLA DÜNYADAKİ YÖNETİM MODELLERİNİ İNCELEDİK”

Yeni yönetim modelinde 26 bakanlıktan 16 bakanlığına geçileceğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok sayıda bakanlığın geri kalmış ülkelerde olduğunu söyledi.

Yeni sistemde sonuç odaklı olunacağını belirten Erdoğan, “Ecdadımız bu tip yönetim pratiklerini uygulayarak yüz yıllar boyunca milletimize hizmet etmiştir. Bu sistem bizim 2023, 2053 ve 2073 vizyonlarımıza da katkı sağlayacak kendimize özgü bir sistemdir.” ifadelerini kullandı.

Özellikle yürütmenin daha hızlı, pratik ve sonuç odaklı hareket etmeye olan sağlayacağını dile getiren Erdoğan, “Koalisyonları kurabilmek için de bakanlık dağıtıyorlardır. Bol bol bakanlık dağıtıyorlardı. 37’den 26’ya şimdi de 16’ya indiriyoruz.” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı: Türkiye'ye özel bir sistem VİDEO