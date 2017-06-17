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'Cumhurbaşkanımla canlı canlı görüşüyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la makam aracında sohbet eden vatandaş o anları canlı yayınla paylaştı.

17.06.2017 - 09:54
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Özellikle İstanbul'da makam aracını sık sık durdurarak yol üstündeki vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün de Fatih'te aracını durdurdu.

Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sohbet eden bir vatandaş sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı.

Cumhurbaşkanıyla sohbetini canlı yayınladı VİDEO

Heyecanlı olduğu gözlenen vatandaş, "Evet canlı yayındayım. Sayın Cumhurbaşkanımla canlı canlı görüşüyorum, Ey Türkiye!" diye seslendi.

'Cumhurbaşkanımla canlı canlı görüşüyorum'

Öte yandan, bu anlar Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından kaydedilirken, Cumhurbaşkanlığı Fotoğrafçısı Murat Çetinmühürdar tarafından da paylaşıldı.

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